(VIDEO): Así llegó a La Paz el exlíder cívico Marco Antonio Pumari

Al promediar las 06:50 horas de este lunes, llegó el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, al departamento de La Paz, y lo trasladaron al penal de San Pedro.

Pumari fue trasladado del penal de Cantumarca del departamento de Potosí, debido a una orden judicial, para que participe en una audiencia por el caso “Golpe de Estado I”, que se efectuará este lunes.

La audiencia se desarrollará a las 14:00 horas. En las imágenes se observa como el líder cívico llegó bajo fuerte resguardo policial.

Personal de Bomberos lo acompañaba, la policía impidió que Pumari tenga contactó con los medios, por lo que formaron una cadena humana.

Tras alrededor de 9 horas de viaje, Pumari llegó al penal de San Pedro. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenó revisar las detenciones preventivas de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. La medida podría abrir la puerta a su liberación si se comprueba que las detenciones exceden lo establecido por la ley.

Ver el video:

