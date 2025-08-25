TEMAS DE HOY:
Tres trabajadores sepultados Deslizamiento de tierra en Teoponte San Pedro

14ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

(VIDEO): Así trasladan al exlíder cívico Marco Pumari de la cárcel de Cantumarca a La Paz

Con gritos de libertad de personas que esperaron a su salida, y bajo resguardo policial trasladan al exlíder cívico Marco Pumari, de la cárcel de Cantumarca en Potosí, rumbo a La Paz, para que participe en su audiencia.

Jhovana Cahuasa

24/08/2025 22:43

Escuchar esta nota

Este domingo al promediar las 22:00 horas, salió del penal de Cantumarca el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, partió en un vehículo de Régimen Penitenciario rumbo a La Paz.

Las movilidades partieron del Penal de Cantumarca y se prevé que tendrán 8 a 9 horas de viaje hasta llegar al departamento de La Paz.

Marco Pumari, asistirá a participar en su audiencia por el caso golpe de “Estado I”, la misma está programada para las 14:00 horas de este lunes.

Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenó revisar las detenciones preventivas de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. La medida podría abrir la puerta a su liberación si se comprueba que las detenciones exceden lo establecido por la ley.

Vea el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:30

La gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:30

La gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD