(VIDEO): Así trasladan al exlíder cívico Marco Pumari de la cárcel de Cantumarca a La Paz

Con gritos de libertad de personas que esperaron a su salida, y bajo resguardo policial trasladan al exlíder cívico Marco Pumari, de la cárcel de Cantumarca en Potosí, rumbo a La Paz, para que participe en su audiencia.
24/08/2025 22:43
Este domingo al promediar las 22:00 horas, salió del penal de Cantumarca el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, partió en un vehículo de Régimen Penitenciario rumbo a La Paz.
Las movilidades partieron del Penal de Cantumarca y se prevé que tendrán 8 a 9 horas de viaje hasta llegar al departamento de La Paz.
Marco Pumari, asistirá a participar en su audiencia por el caso golpe de “Estado I”, la misma está programada para las 14:00 horas de este lunes.
Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenó revisar las detenciones preventivas de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. La medida podría abrir la puerta a su liberación si se comprueba que las detenciones exceden lo establecido por la ley.
