(VIDEO): Así trasladan al exlíder cívico Marco Pumari de la cárcel de Cantumarca a La Paz

Este domingo al promediar las 22:00 horas, salió del penal de Cantumarca el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, partió en un vehículo de Régimen Penitenciario rumbo a La Paz.

Las movilidades partieron del Penal de Cantumarca y se prevé que tendrán 8 a 9 horas de viaje hasta llegar al departamento de La Paz.

Marco Pumari, asistirá a participar en su audiencia por el caso golpe de “Estado I”, la misma está programada para las 14:00 horas de este lunes.

Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenó revisar las detenciones preventivas de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. La medida podría abrir la puerta a su liberación si se comprueba que las detenciones exceden lo establecido por la ley.

