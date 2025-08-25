TEMAS DE HOY:
Zambrana: “El juicio contra Camacho y otros líderes cívicos fue 100% político y jamás debió existir”

El vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, señaló que la justicia está dando un paso positivo al revisar estos casos y reiteró que los presos políticos deben defenderse en libertad.

Jhovana Cahuasa

24/08/2025 21:47

Foto: Red Uno
Santa Cruz

El vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, manifestó este domingo a Red Uno que, desde un principio esta institución advirtió que este caso fue 100% político, y agregó que se lo instauró contra personas que en su momento hicieron una revolución ciudadana pacífica.

“El Comité Cívico pro Santa Cruz ya hace bastante tiempo viene insistiendo de que este es un juicio político al 100%, no se quiere saber la verdad, no se quiso tramitar justicia, simplemente era un castigo para aquellos que en su momento hizo una revolución ciudadana pacífica, que en la cual, se impidió que aquellos que estaban violando la Constitución y estaban rompiendo el orden constitucional sean parados ante esta faena”, manifestó Zambrana.

El vicepresidente cívico, reiteró que Comité Cívico pro Santa Cruz, siempre dijo que Luis Fernando Camacho, expresidente cívico número 33 de este comité, como otros presos políticos deben estar en libertad, defenderse en libertad e incluso de que este juicio jamás debió existir.

“Si se quiere reconciliar un país, esta herida se tiene que cerrar ante una persona que, por su angurria de poder, que es Juan Evo Morales Ayma, y su cúpula que lo rodeaba, querían quedarse en el poder eternamente”, agregó Zambrana.

Zambrana afirmó que la justicia está dando un paso muy positivo, para empezar a enmendar lo que estuvieron destruyendo en los últimos años.

 

