Con un semblante tranquilo y acompañada de sus abogados, la expresidenta Jeanine Añez, recibió este lunes, la determinación dispuesta por el juez David Kasa quien, señaló en la audiencia de excepción de incompetencia del caso Senkata, que Añez sea procesada en un juicio de responsabilidades en su calidad de exmandataria.

La exmandataria estuvo acompañada por sus abogados, quienes a través de un abraso expresaron su beneplácito por la determinación asumida por el juez, ya que se reconocería su calidad de exautoridad.

En las imágenes se observa a Añez sonriente. Recordemos que en esta jornada la expresidenta se dejó ver desde la cárcel, portando una bandera de Bolivia, mostrando esperanza para su pronta liberación.

En la audiencia de excepción de incompetencia del caso Senkata, el juez David Kasa determinó que la expresidenta Jeanine Añez sea procesada en juicio de responsabilidades.

“Declara fundado la excepción de incompetencia propuesta por Jeanine Añez Chávez al que se han adherido los coacusados (…) Se dispone que se anula obrados hasta el vicio más antiguo que consiste hasta fojas 2 de obrados. Devuelva obrados ante el juzgado de origen. Remitir ante la fiscalía general del Estado a efectos de que el presente proceso se tramite conforme a la ley 044”, manifestó Kasa al momento de dar el veredicto.

Tras la conclusión de la audiencia que anuló los obrados del caso Senkata, Añez señaló que la historia recordará este día que se defendió la legalidad y reivindicó la independencia de la justicia en el país.

“La historia recordará que este día se defendió la legalidad, se reivindicó la independencia judicial y se dio un paso hacia una Bolivia más justa y más libre”, manifestó Añez.

Vea el video:

