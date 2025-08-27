Caso 'Golpe I': estas son las medidas impuestas a Camacho y Pumari

En un giro significativo en el caso "Golpe I", el Tribunal Sexto de Sentencia otorgó medidas sustitutivas tanto al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como al exlíder cívico potosino, Marco Antonio Pumari. La decisión se produce tras un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó la revisión de los plazos de detención preventiva en este caso.

Detención domiciliaria y fianza para Camacho

Según su abogado, Martín Camacho, el gobernador Camacho recibió una resolución que le otorga detención domiciliaria con salidas laborales. Adicionalmente, deberá cumplir con un arraigo y pagar una fianza de 100.000 bolivianos. El gobernador también tendrá que presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días. Tras la audiencia, Camacho retornará temporalmente al penal de Chonchocoro y se espera que en las próximas 72 horas sea trasladado a Santa Cruz para cumplir las nuevas medidas.

Libertad pura y simple para Pumari

Por su parte, el excívico Marco Pumari se benefició de una medida más favorable. Su abogado, Diego Gutiérrez, explicó que se le otorgó libertad pura y simple por decisión unánime. La única condición que deberá cumplir es presentarse de forma semanal ante el Ministerio Público de Potosí. Se prevé que el mandamiento de libertad para Pumari se emita este miércoles, lo que le permitirá poner fin a su detención de tres años y ocho meses en el penal de Cantumarca.

La audiencia que definió estas medidas fue convocada a partir del Instructivo 18/2025 del TSJ, que también incluyó la revisión del caso de la expresidenta Jeanine Áñez. A la fecha, Camacho ha pasado dos años y ocho meses detenido en Chonchocoro, mientras que Pumari cumplió una condena aún más larga, de tres años y ocho meses.

