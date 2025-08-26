Otorgan detención domiciliaria a Camacho y libertad para Pumari

El Tribunal Sexto de Sentencia determinó otorgar detención domiciliaria al gobernador Luis Fernando Camacho y libertad pura y simple para el líder cívico Marco Pumari, dentro del caso 'Golpe I'.

Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, informó que a su defendido “se le ha otorgado medidas sustitutivas; debe cumplir un arraigo con salida laboral y una fianza”. El jurista añadió que Luis Fernando Camacho deberá retornar al penal de Chonchocoro y que se prevé que, en las próximas 72 horas, sea trasladado a la ciudad de Santa Cruz.

Por su parte, Diego Gutiérrez, abogado de Marco Pumari, explicó que para el excívico potosino se determinó “por decisión unánime, libertad pura y simple”, y que “lo único que debe cumplir es una convocatoria ante el Ministerio Público de Potosí”. Se espera que este miércoles se emita el mandamiento de libertad para Pumari.

La audiencia realizada por el caso 'Golpe I' estableció las siguientes medidas sustitutivas:

Luis Fernando Camacho

Detención domiciliaria con salidas laborales

Arraigo con fianza de Bs 100.000

Presentación cada 15 días ante el Ministerio Público

Marco Antonio Pumari

Libertad pura y simple

Presentación semanal ante el Ministerio Público

La audiencia fue convocada a raíz del Instructivo 18/2025, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y firmado por su presidente, Romer Saucedo. El documento ordena a los tribunales departamentales revisar de oficio los plazos procesales de la detención preventiva de Camacho, Pumari y también de Jeanine Áñez.

Actualmente, Camacho lleva dos años y ocho meses detenido en el penal de Chonchocoro; mientras que Pumari ha cumplido tres años y ocho meses en el penal de Cantumarca, en Potosí.

