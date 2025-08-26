Otorgan detención domiciliaria a Camacho y libertad para Pumari

La audiencia se realizó tras un instructivo del TSJ que ordenó revisar los plazos de la detención preventiva. Según su abogado, Camacho será trasladado a Santa Cruz en las próximas 72 horas.
26/08/2025 19:55
El Tribunal Sexto de Sentencia determinó otorgar detención domiciliaria al gobernador Luis Fernando Camacho y libertad pura y simple para el líder cívico Marco Pumari, dentro del caso 'Golpe I'.
Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, informó que a su defendido “se le ha otorgado medidas sustitutivas; debe cumplir un arraigo con salida laboral y una fianza”. El jurista añadió que Luis Fernando Camacho deberá retornar al penal de Chonchocoro y que se prevé que, en las próximas 72 horas, sea trasladado a la ciudad de Santa Cruz.
La audiencia realizada por el caso 'Golpe I' estableció las siguientes medidas sustitutivas:
Luis Fernando Camacho
Detención domiciliaria con salidas laborales
Arraigo con fianza de Bs 100.000
Presentación cada 15 días ante el Ministerio Público
Marco Antonio Pumari
Libertad pura y simple
Presentación semanal ante el Ministerio Público
La audiencia fue convocada a raíz del Instructivo 18/2025, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y firmado por su presidente, Romer Saucedo. El documento ordena a los tribunales departamentales revisar de oficio los plazos procesales de la detención preventiva de Camacho, Pumari y también de Jeanine Áñez.
Actualmente, Camacho lleva dos años y ocho meses detenido en el penal de Chonchocoro; mientras que Pumari ha cumplido tres años y ocho meses en el penal de Cantumarca, en Potosí.
