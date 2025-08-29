El abogado José Luis Dávalos, defensa legal del exlíder cívico Marco Antonio Pumari, brindó este viernes en una entrevista exclusiva en Red Uno, detalles sobre su audiencia por el caso de la quema del Tribunal Departamental de Potosí el año 2019, recordemos que la misma está programada para hoy a las 10:00 horas.

El abogado dijo que está vigente este juicio, donde el Ministerio Público, está produciendo su prueba testifical, si bien ya se produjo la prueba documental se encuentran en ese procedimiento. También dijo que los testigos del Ministerio Público acuden a dar su versión de los hechos.

“Nosotros en realidad solicitamos la cesación a la detención preventiva, referido a que los elementos ya no corresponden a los motivos que se fundaron en la detención, mi cliente está detenido únicamente por el numeral 1 del artículo 235, en razón a que en la etapa preparatoria de la investigación y en audiencia de medidas cautelares manifestaron que probablemente habrían ocultado alguna documentación del Comité Cívico Potosinista”, manifestó Dávalos.

El abogado señaló que Pumari se encuentra detenido por más de 24 meses detenido, sin que se haya pronunciado sentencia dentro de esta causa y se espera que ahora se apliquen otro tipo de medidas, por lo que solicitará su libertad en la audiencia de consideración de su cesación a la detención preventiva.

“La libertad de Pumari depende de las medidas cautelares que el Tribunal vaya a imponer, hay algunas que no requieren tramite y se pueden realizarse inmediatamente, me refiero a la fianza económica, pero hay otras como el arraigo que requieren que se transcriba el acta, que se libre el mandamiento de arraigo, hay que llevar a migración y eso tarde unos dos o tres días que haría que se demore esa circunstancia”, afirmó Dávalos.

El abogado adelantó que lo primordial es que se defienda su cliente y obtenga su libertad, una vez que concluya todo el proceso podría iniciarse un juicio, contra las personas que iniciaron el mismo y quienes perjudicaron a Pumari.

Consideró que el proceso se realizó debido a una persecución política por lo que espera que se restituya los derechos de su cliente.

