Camacho volverá a Santa Cruz: detalles del operativo de su traslado

Efraín Suárez, vicepresidente de Creemos, manifestó este jueves que esperan las determinaciones emanadas por Régimen Penitenciario, para poder coordinar el operativo de traslado del gobernador cruceño, pero ya se tiene algunos detalles de la logística.

“Estamos esperando los trámites administrativos para la liberación el gobernador, porque ya están listos los mandamientos de libertad de los cuatro procesos, entonces es cuestión de tenerlo todo listo para mañana y presentarlo al penal de Chonchocoro, una vez que estén presentados estos documentos nos preocupamos de la logística”, manifestó Suárez.

El vicepresidente de Creemos adelantó que el operativo de traslado se basará en el traslado desde el penal de Chonchocoro, hasta el aeropuerto de El Alto, donde podría existir una comitiva.

“El secuestro del gobernador es de hace más de dos años y ocho meses, causó un duro golpe en la emocionalidad del pueblo cruceño, porque no solamente secuestraron al gobernador, secuestraron la voluntad del pueblo cruceño, ahora esa voluntad del pueblo cruceño está volviendo a Santa Cruz”, afirmó.

Prevén que exista un recibimiento emotivo y multitudinario, más allá de las organizaciones que como frente político que es Creemos se pueda tener.

Por el momento se evalúa algunas condiciones para el traslado, Suárez dijo que esos detalles se los conversarán, se espera la determinación de Régimen Penitenciario.

“Esperamos saber el horario de salida del Gobernador, y en función a eso veremos si se traslada en un avión comercial o un chárter porque el gobernador no quiere esperar para estar con su pueblo. Él saldrá caminando de Chonchocoro”, sostuvo.

