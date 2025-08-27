Camacho anuncia su regreso: “Dios mediante, pronto volveré a Santa Cruz”

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó este miércoles que Bolivia está recuperando la independencia de la justicia y los valores democráticos, en un mensaje publicado en su cuenta de “X” luego de conocerse la decisión judicial que lo beneficiará con detención domiciliaria.

En su publicación, Camacho pidió también por la liberación de presos políticos, perseguidos y exiliados, quienes —dijo— deben regresar junto a sus familias.

“El proceso de recuperación del estado de derecho no puede detenerse, aún quedan presos políticos, perseguidos y exiliados que deben volver con sus familias. Dios mediante, pronto estaré en Santa Cruz, firme y dispuesto a trabajar por mi pueblo y por la grandeza de un país que merece mejores días”, escribió.

Así mismo, señaló que Dios mediante retornará a Santa Cruz, y está dispuesto a trabajar por su gente y por mejores días para el país.

El Juzgado 12° de Instrucción Penal, Anticorrupción dispuso que Camacho cumpla detención domiciliaria dentro del caso denominado 36 días de paro, con las siguientes medidas:

Verificación domiciliaria periódica

Arraigo

Presentación mensual ante la Fiscalía

Fianza de Bs 50.000

Prohibición de contacto con otros investigados

Salida de Chonchocoro

Con esta segunda resolución judicial, Camacho dejará el penal de Chonchocoro, donde permanecía desde diciembre de 2022. Se prevé su retorno a Santa Cruz en los próximos días, aunque aún no se ha confirmado el horario.

Mira la programación en Red Uno Play