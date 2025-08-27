TEMAS DE HOY:
Nacionales

(VIDEO) Entre aplausos y gritos: Así salió Camacho tras audiencia que le otorga detención domiciliaria

El gobernador Luis Fernando Camacho salió bajo fuerte resguardo policial y fue ovacionado con aplausos y gritos por personas que mantenían una vigilia en las afueras del juzgado.

Jhovana Cahuasa

26/08/2025 20:07

Foto: APG
La Paz

Tras concluir la audiencia efectuada este martes en el Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz, el Gobernador del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, salió del lugar para ser trasladado a la cárcel de Chonchcoro.

El gobernador salió bajo fuerte resguardo policial, y fue ovacionado con aplausos y gritos, por gente que se apostó en puertas del juzgado donde realizaban una vigilia.

El Tribunal Sexto de Sentencia determinó otorgar detención domiciliaria al gobernador Luis Fernando Camacho y libertad pura y simple para el líder cívico Marco Pumari dentro del caso Golpe I.

Según el abogado Martín Camacho, defensa legal del gobernador cruceño con esta determinación Camacho deberá ser trasladado a Santa Cruz, en un plazo no mayor a las 72 horas.

A través de un post publicado en sus redes sociales, el gobernador del departamento de Santa Cruz, agradeció al pueblo “por seguir firmes y consecuentes con los principios” que defienden.

“Este primer paso hacia la libertad, se lo debo a nuestro pueblo que, en diciembre pasado, con el voto, eligió a representantes de la Justicia que hoy empiezan a recuperar el estado de derecho. Doy gracias a Dios, a mi familia, a mi equipo de abogados, colaboradores y a mi querido pueblo cruceño por seguir firmes y consecuentes con los principios que defendemos”, manifestó Camacho en sus redes.

 

