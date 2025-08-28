Fiscalía impugna decisión judicial sobre Camacho y Marco Pumari

El fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó este miércoles a Red Uno que la Fiscalía impugnó el fallo sobre la detención domiciliaria dispuesta para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y libertad pura y simple para el exlíder cívico Marco Antonio Pumari.

“El Ministerio Público por informe de la comisión de fiscales, habrían interpuesto un recurso de apelación, pero ello exclusivamente a los riesgos procesales que se habrían desvirtuado para cada ciudadano”, manifestó Torrez.

Según el fiscal, el Ministerio Público, siempre será respetuoso del pronunciamiento y dijo que ese tema será resuelto por el Tribunal de Alzada.

“Debemos aclarar que nosotros hemos apelado exclusivamente solo a la concurrencia de algunos riesgos procesales, que fueron desvirtuados que, a la fecha, cada ciudadano tendría un riesgo procesal tanto para el ciudadano Camacho, como para el ciudadano Pumari”, afirmó Torrez.

La autoridad dijo que con relación a los riesgos procesales que están latentes a la fecha, sería el arraigo, que determinó tener la autoridad jurisdiccional con la finalidad de que prosiga el proceso.

Conforme al procedimiento subirá exclusivamente al Tribunal de Alzada, quien conforme al procedimiento convocará a audiencia y escuchará los fundamentos.

“Nosotros también como Ministerio Público seremos respetuosos del pronunciamiento, bien si ratifica o revoca algunos aspectos de riesgos procesales”, puntualizó Torrez.

Mira la programación en Red Uno Play