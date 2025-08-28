Militares implicados en el caso Senkata recuperan su libertad tras fallo judicial

El Juzgado Anticorrupción Cuarto de El Alto determinó este miércoles la libertad de dos militares procesados en el caso Senkata, quienes abandonaron el penal de San Pedro tras permanecer con detención preventiva desde octubre de 2022.

Los beneficiados son el general Franco Orlando Suárez Gonzales y el teniente coronel Miguel Santiesteban, quienes fueron recibidos por sus familiares a la salida de la cárcel.

El abogado Luis Guillén, miembro de la defensa de Áñez, afirmó que los dos militares fueron “injustamente involucrados” y que no estuvieron presentes en los hechos.

“Ellos estaban en detención preventiva por presunto delito de genocidio. Sin embargo, ni el general Suárez ni el teniente Santiesteban participaron en los sucesos de 2019”, señaló.

Guillén recordó que el caso Senkata incluye a 18 coacusados, entre ellos la expresidenta Áñez, y que será la Fiscalía la que defina la continuidad del proceso.

