Familia de Pumari celebra su libertad: "Lo apoyaremos si decide seguir en la política"

La familia del exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, celebró con alivio y esperanza la decisión del Tribunal Sexto de Sentencia que otorgó libertad pura y simple al exdirigente dentro del caso conocido como "Golpe I".

“Prácticamente es lo que esperábamos por tres años y más, y gracias a Dios se dio”, expresó emocionada María Isabel Cusi, esposa de Pumari, en declaraciones ante el programa El Mañanero.

A pesar de esta decisión favorable, Pumari aún enfrenta un proceso pendiente en Potosí relacionado con presuntos delitos electorales. Según informó su esposa, la audiencia fue solicitada y está programada para este viernes a las 10:00, de forma presencial. “Tenemos fe de que todo salga bien y pronto esté en casa Marco. Toda la población está esperando eso. Es lo único que nosotros queremos”, añadió Cusi.

La esposa del exdirigente también cuestionó la independencia del sistema judicial boliviano. “Esto debió haberse dado hace tiempo. Yo supongo que se dio por el tema de las elecciones. Se ha visto en todo este tiempo que nuestro país no ha tenido una justicia justa, como debería ser: independiente. Siempre ha sido llevada por la política, y eso no es nada bueno para los ciudadanos”.

Finalmente, María Isabel confirmó que Marco Antonio Pumari continuará su carrera política tras su liberación. “La familia va a seguir apoyándolo como lo ha hecho hasta ahora”, aseguró.

