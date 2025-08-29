TEMAS DE HOY:
Tribunal de Potosí otorga detención domiciliaria a Marco Pumari; saldrá libre en horas

La audiencia fue convocada en el marco del proceso que se sigue por los hechos registrados en los conflictos sociales de 2019.

Hans Franco

29/08/2025 17:22

Potosí

El Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí resolvió la tarde de este viernes conceder la detención domiciliaria a Marco Pumari, exlíder cívico acusado por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) en 2019.

La decisión incluye la obligación de presentarse dos veces por semana en la Fiscalía y la prohibición de acercarse a los testigos del caso. Pumari recobrará su libertad en las próximas horas, una vez cumplidos los trámites administrativos.

La audiencia fue convocada en el marco del proceso que se sigue por los hechos registrados en los conflictos sociales de 2019. La defensa del exdirigente solicitó la modificación de las medidas cautelares, argumentando que ya no existen riesgos procesales que sustenten la detención preventiva.

Pumari enfrenta acusaciones por delitos vinculados a la destrucción de bienes del Estado y otros. Se encuentra privado de libertad desde diciembre de 2021.

 

 

