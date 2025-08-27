TEMAS DE HOY:
Tentativa de Feminicidio Clodoaldo Figueroa Saume Robo de dinero

19ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Carlos Mesa: “La liberación de Pumari y el retorno de Camacho son la primera señal del fin de la autocracia”

Mesa señaló que, pese a este avance, aún queda pendiente la libertad de la expresidenta Jeanine Áñez y de otros detenidos a quienes considera presos políticos.

Hans Franco

27/08/2025 9:56

Foto: Carlos Mesa (archivo internet)
La Paz

Escuchar esta nota

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, destacó este miércoles que la liberación de Marco Pumari y el retorno del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a su hogar representan “la primera señal de que se termina un tiempo de autocracia arbitraria y se abre la posibilidad de recuperar la independencia de poderes”.

Mesa señaló que, pese a este avance, aún queda pendiente la libertad de la expresidenta Jeanine Áñez y de otros detenidos a quienes considera presos políticos.

“Los bolivianos que reclamamos por esta decisión durante años seguiremos vigilantes hasta que retorne la democracia y se restablezca la justicia plena”, expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El exmandatario reiteró que la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos son condiciones esenciales para consolidar el Estado de derecho en el país.

Mira la publicación de Carlos Mesa: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD