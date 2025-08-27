Carlos Mesa: “La liberación de Pumari y el retorno de Camacho son la primera señal del fin de la autocracia”

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, destacó este miércoles que la liberación de Marco Pumari y el retorno del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a su hogar representan “la primera señal de que se termina un tiempo de autocracia arbitraria y se abre la posibilidad de recuperar la independencia de poderes”.

Mesa señaló que, pese a este avance, aún queda pendiente la libertad de la expresidenta Jeanine Áñez y de otros detenidos a quienes considera presos políticos.

“Los bolivianos que reclamamos por esta decisión durante años seguiremos vigilantes hasta que retorne la democracia y se restablezca la justicia plena”, expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El exmandatario reiteró que la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos son condiciones esenciales para consolidar el Estado de derecho en el país.

