Pumari es trasladado al penal de Cantumarca en Potosí; su audiencia de medidas será este viernes

El Comando Departamental de Potosí informó este miércoles sobre la realización de un operativo de “Traslado Seguro” para escoltar a Marco Antonio Pumari, exlíder cívico implicado en el caso Golpe de Estado I, terrorismo y otros, desde la localidad de Ventilla hasta el penal de Cantumarca.

De acuerdo con el reporte oficial, el dispositivo de seguridad se activó a las 18:00 del 27 de agosto, bajo la coordinación del teniente Rafael Bautista Apaza. En el operativo participaron nueve efectivos policiales de distintas unidades, entre ellas Seguridad Penitenciaria, U.P.A.R. Delta y Bomberos.

La cápsula policial relevó al vehículo Toyota Hilux blanco, placa 3864-LXY, en el que era trasladado Pumari, y luego continuó la ruta hasta el Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca, en Potosí.

La Policía confirmó que el traslado se efectuó sin incidentes, siguiendo los protocolos judiciales establecidos para este tipo de procedimientos.

En paralelo, grupos de personas se concentraron en Potosí a la espera de recibir al exlíder cívico. La audiencia de suspensión de medidas cautelares fue fijada para este viernes a las 10:00, donde se definirá la situación jurídica de Pumari.

