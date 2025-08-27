TEMAS DE HOY:
Nacionales

Hijo de Camacho: La determinación judicial “marca un antes y después de la justicia”

Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador cruceño, afirmó que la historia señala que no hubo “Golpe”, y la determinación sería una muestra de que la justicia recobra su independencia.

Jhovana Cahuasa

27/08/2025 8:10

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador cruceño, manifestó este miércoles a Red Uno que se vio que la justicia actúa en derecho y de manera correcta, en el caso de su padre y de otros actores políticos y demuestra que se encuentra actuando con independencia.

“Estábamos a la expectativa de la salida, y estamos con un éxtasis de emociones ya que la determinación es una señal de cambio de justicia a nivel nacional, y nivel departamental que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a la cabeza del señor Romer Saucedo a quien reitero mi eterno agradecimiento, de mi familia y de muchos bolivianos, por sacar la resolución para que se analice la detención preventiva de estos tres personajes y uno de ellos es el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho”, manifestó Camacho.

El hijo del gobernador cruceño, dijo que este hecho es una señal que marca una línea de un antes y un después de la justicia, del gobierno, y de la independencia de poderes, donde se marca la no intromisión en la justicia por parte del ejecutivo.

El Tribunal Sexto de Sentencia en La Paz, determinó otorgar detención domiciliaria al gobernador Luis Fernando Camacho y libertad pura y simple para el líder cívico Marco Pumari dentro del caso Golpe I.

Sin embargo, existe otra audiencia a efectuarse este miércoles a las 12:00 horas por los 36 días de paro realizados en Santa Cruz, donde se prevé que la defensa de Camacho, haga la solicitud de otorgar libertad pura y simple, para e gobernador.

 

