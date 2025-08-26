¡Tome sus previsiones! Epsas comunica corte de agua programado para algunas zonas de La Paz

A través de un comunicado la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. comunicó que, entre esta noche y el miércoles habrá un corte de agua por instalación de hidrante y cambio de ventosa.
26/08/2025 17:31
La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. a través de un comunicado informó sobre el corte de servicio de agua programado, los mismos se efectuarán en fechas 26 y 27 de agosto de 2025.
El motivo del corte se debe a la instalación de hidrante y cambio de ventosa, de las calles 25 entre Av. Juan Muñoz Reyes y Av. José Maria Aguirre Acha, zona Cota Cota (Sistema Pampahasi).
Las zonas afectadas serán Auquisamaña, Alto Auquisamaña, Barrio Petrolero, Mirador Alto La Florida, Urb. Jazmin y zonas adyacentes.
El corte de servicio está programado para las 20:00 horas del 26 de agosto y la fecha y hora de rehabilitación será el 27 de agosto desde las 01:00 horas de forma paulatina.
