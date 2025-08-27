Desaparece presunto ladrón tras brutal golpiza en el Trópico de Cochabamba (Video)

Un caso cargado de violencia, misterio e indignación sacude al municipio de Shinahota, en el Trópico de Cochabamba. Un hombre acusado de múltiples robos fue atrapado, golpeado y trasladado en varias ocasiones por un grupo de pobladores. Hoy, su paradero es desconocido.

El individuo, identificado como Jason, fue sorprendido presuntamente robando dentro de una residencial de la zona. De acuerdo con las primeras versiones, habría sustraído una billetera y un teléfono celular, pero los pobladores lo señalaron además como responsable del robo de vehículos y motocicletas en la región.

Tras ser reducido, fue amarrado y golpeado por un grupo de personas que lo trasladó a una sede social. Allí, lo interrogaron y lo obligaron a confesar varios atracos, incluso dando direcciones donde supuestamente estaban ocultos los motorizados robados.

Según versiones que circulan en redes sociales, en una de esas viviendas los pobladores hallaron chalecos y gorras vinculados al grupo de voluntarios GACIP. Acto seguido, incendiaron el inmueble y luego volvieron a llevar al presunto ladrón a otra sede social.

Desde entonces, nada se sabe de Jason. En medio de los rumores, circulan videos impactantes que muestran parte de la golpiza, pero hasta ahora no existe una denuncia formal ante la Policía.

La ausencia de una queja oficial y el silencio de las autoridades dejan en incertidumbre el destino del acusado, cuyo caso refleja la peligrosa tensión entre la justicia comunitaria y la justicia ordinaria en el Trópico de Cochabamba.

