Un episodio de discriminación ocurrido en Quito (Ecuador) ha generado repudio nacional e internacional: un guardia de seguridad de la Ecovía impidió el ingreso de un hombre con discapacidad visual y, en un acto insólito, le ordenó leer las normas de acceso.

El hecho, registrado en video y difundido el pasado 25 de agosto por el afectado, Andy Díaz, ocurrió en la estación Eloy Alfaro. Díaz intentaba ingresar acompañado de su perro guía cuando el vigilante le cerró el paso, argumentando que no se permitían animales.

A pesar de que el abogado mostró su carné oficial que acredita a su perro como animal de asistencia, el guardia insistió en que debía leer el letrero con las prohibiciones. Desesperado, Díaz respondió con un grito que ha quedado grabado como símbolo de indignación: “¡Léame usted las normas, yo no veo, señor! ¿Qué le pasa?”

El video supera los 8 millones de reproducciones en TikTok y ha abierto un fuerte debate en redes sociales. Miles de usuarios condenaron la actitud del guardia, señalando la falta de sensibilidad y capacitación del personal de seguridad. “Un policía le ordena a un ciego leer las normas. Ahora sí lo vi todo”, escribió un usuario. Otros responsabilizaron a la empresa de transporte y a la firma de seguridad por no entrenar adecuadamente a su personal.

Díaz, además de ser usuario afectado, es abogado y participó en la elaboración de una nueva ley a favor de las personas con discapacidad en Ecuador. En su denuncia pública recordó que la normativa garantiza el derecho de los perros guías a ingresar a espacios públicos, pero que la falta de difusión y formación hace que aún se den atropellos como el que sufrió.

La Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros emitió un comunicado en el que rechazó tajantemente la conducta del guardia y anunció medidas inmediatas: la desvinculación del trabajador y una sanción económica a la empresa de seguridad que lo contrató.

La entidad recordó que la normativa nacional e internacional ampara el acceso de personas con discapacidad junto a sus perros de asistencia y subrayó que la dignidad, autonomía e igualdad de este grupo deben ser respetadas sin excepción. Asimismo, anunció que reforzará los procesos de sensibilización y capacitación para todo el personal, con el fin de evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.

El incidente no solo expuso la vulneración de derechos, sino también el absurdo de exigir a un ciego que lea un reglamento. Para miles de ecuatorianos, este hecho ha dejado en claro que la discriminación no siempre se expresa con insultos, sino también con la ignorancia y la falta de empatía.

Mira la programación en Red Uno Play