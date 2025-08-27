VIDEO: Arrestan a menor tras defenderse de un supuesto acoso con un machete

Una adolescente de 14 años fue detenida y acusada por la Policía de Escocia después de ser grabada portando un machete y un hacha en plena vía pública, en un hecho ocurrido en Dundee, Reino Unido.

El caso, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ha desatado una ola de indignación y controversia, mientras algunos aseguran que la menor intentaba defenderse a sí misma y a su hermana de 12 años del acoso de un hombre extranjero, las autoridades sólo han confirmado la acusación contra la menor.

De acuerdo con la Policía, la llamada de emergencia se recibió la noche del sábado 24 de agosto, alrededor de las 7:40 p.m., en la calle St. Ann Lane. “Los oficiales acudieron y una niña de 14 años fue acusada en conexión con el incidente. Será reportada a las autoridades competentes”, declaró una portavoz policial.

Lisa Smith, representante de la fuerza, aseguró a medios británicos que ningún adulto fue arrestado ni acusado, pese a las versiones que circulan en internet. Incluso aclaró que la denuncia inicial se registró el 23 de agosto, aunque la mayoría de los reportes coinciden en señalar el 24 como la fecha del hecho.

La escena fue captada en un video difundido masivamente en la red social X (antes Twitter). En las imágenes aparece la joven de 14 años con un machete en la mano, enfrentándose a un hombre que la graba con su celular, mientras a su lado permanece su hermana menor, de 12 años, visiblemente asustada.

Entre sollozos y con la voz quebrada, la adolescente grita: “¡No la toques, ella tiene sólo 12 años!” y “¡No la toques, joder!”, mientras el hombre, con acento extranjero, repite que la joven porta un cuchillo. Al fondo de la grabación puede distinguirse un autobús de Dundee, confirmando la ubicación del suceso.

En cuestión de horas, la grabación se convirtió en tendencia y desató un intenso debate. Varias publicaciones en X y Facebook aseguran que la menor actuó en defensa propia, tras ser acosada por un hombre descrito como inmigrante musulmán, quien supuestamente habría intentado pedirle el teléfono y realizar tocamientos inapropiados.

Una usuaria identificada como Abbie Summer afirmó en Facebook que su hija fue testigo de cómo un hombre y una mujer intentaban “ligar” con la niña de 12 años, y cuestionó que, cuando llegó la policía, los presuntos involucrados “convenientemente no hablaban inglés”, pese a que en la grabación se les escucha utilizar ese idioma.

Sin embargo, hasta el momento, no existe verificación oficial de estas acusaciones ni de las fotografías difundidas en redes que señalarían a los supuestos agresores.

