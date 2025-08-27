“Mataron a una inocente”, dijo el padre de Nikki golpeada y quemada frente a su hijo

En un hecho que ha generado indignación a nivel mundial, Nikki Bhati, una joven de 28 años originaria de la India, murió tras ser brutalmente golpeada y quemada por su esposo y sus suegros, frente a su propio hijo. El crimen quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales, mostrando la magnitud del horror que vivió la víctima en la India.

El padre de Nikki, Bhikhari Singh Payla, pidió justicia y calificó a los agresores como “carniceros”, exigiendo la pena de muerte para su yerno y sus padres. “No merecen vivir, pues mataron a mi hija inocente”, declaró ante medios locales. También solicitó la demolición de la vivienda donde su hija fue quemada.

Según la información oficial, los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto. La autopsia confirmó que Nikki presentaba múltiples golpes y heridas mortales; además, fue rociada con un líquido inflamable antes de morir. La violencia, según familiares, se habría iniciado desde su matrimonio con Vipin Bhati, quien junto a sus padres habría agredido a Nikki por no poder cumplir con el pago de la dote exigida por la familia del esposo.

El hijo de Nikki fue testigo de la agresión y denunció a su padre, mientras que la hermana de la víctima también confirmó los abusos sufridos, relatando que ella misma fue víctima de maltratos por parte de la familia Bhati. Tras las declaraciones, las autoridades arrestaron a Vipin Bhati y a sus padres. Durante su detención, el esposo intentó escapar y fue herido por la policía antes de recibir atención médica.

El caso ha conmocionado a la sociedad india y al mundo entero, especialmente por el video que muestra a Nikki siendo golpeada y descendiendo escaleras envuelta en llamas, pidiendo ayuda mientras los vecinos presenciaban la tragedia.

La familia de Nikki asegura que su vida quedó destruida por este crimen atroz, y las autoridades aún deben determinar la situación jurídica de los implicados y establecer la sentencia correspondiente.

“Mataron una inocente”, dijo el padre de Nikki golpeada y quemada frente a su hijo. Foto: @a_bhaktOff

Mira la programación en Red Uno Play