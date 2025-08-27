Clausuran lenocinio clandestino en Cochabamba: hallaron bebidas adulteradas y dos menores de edad

¡Imágenes de no creer! La Intendencia Municipal de Cochabamba clausuró un lenocinio clandestino que operaba en plena calle Caracas, zona norte de la ciudad. El operativo se realizó tras reiteradas denuncias de vecinos que alertaron sobre la actividad ilegal.

El lugar fue intervenido por carecer de licencia de funcionamiento, vender bebidas alcohólicas adulteradas y operar fuera de horario. Durante la inspección, los funcionarios encontraron gran cantidad de bebidas sin registro sanitario, presuntamente de contrabando, y procedieron al decomiso de parte del mobiliario.

Lo más alarmante del operativo fue el hallazgo de dos menores de edad dentro del local, lo que derivó en la inmediata intervención de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. La presencia de adolescentes en este espacio nocturno abre una investigación por el presunto delito de proxenetismo, a cargo del Ministerio Público.

“El día de hoy nos hemos apersonado a raíz de denuncias reiteradas de los vecinos. El local no contaba con licencia, se decomisaron bebidas adulteradas y, lamentablemente, también se encontraron dos señoritas menores de edad trabajando en el lugar”, confirmó el jefe del Departamento de Espacios Públicos de la Alcaldía.

El local quedó precintado y bajo investigación, mientras las autoridades municipales y policiales continúan con las pesquisas para determinar la responsabilidad de los propietarios y la situación legal de las menores encontradas en el interior.

Mira la programación en Red Uno Play