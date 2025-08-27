¡Él le tendió una trampa! Nayely fue apuñalada 70 veces por pedir pensiones para su bebé

Un nuevo caso de tentativa de feminicidio sacude a Cochabamba. Nayely, una joven madre de apenas 18 años, fue atacada brutalmente con un cuchillo y un martillo por su expareja, José Luis G., de 21 años, luego de que ella presentara una demanda de asistencia familiar para su hijo de un año. El agresor le asestó al menos 70 puñaladas la noche del 25 de agosto en el barrio 12 de Octubre, zona sur de Cochabamba.

Según el relato de la familia, José Luis citó a Nayely con engaños para “hablar” sobre la manutención de su hijo. La joven, confiada, salió unos metros de la vivienda donde vive junto a su madre y su hermana, pero el encuentro se convirtió en una pesadilla. El hombre abrió su mochila, mostró un martillo y de inmediato la atacó con un cuchillo, propinándole heridas en la cabeza y en gran parte del cuerpo.

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, el agresor huyó antes de ser atrapado. Minutos después, Nancy, madre de Nayely, encontró a su hija arrastrándose en la calle, ensangrentada. La joven fue trasladada de urgencia al Hospital del Sur, donde permanece internada y en recuperación. Los médicos confirmaron múltiples lesiones cortopunzantes y policontusiones, pero señalaron que su estado es estable y evoluciona favorablemente.

Un mes antes del ataque, Nayely había presentado junto a su madre un memorial judicial para exigir el pago de pensiones, ya que el padre de su hijo solo había aportado 300 bolivianos y algunas prendas de vestir durante todo un año. Esa notificación judicial habría sido el detonante del intento de asesinato.

La abogada Karen Iporre, del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, denunció la crueldad del hecho: “No se trató de un simple hecho de violencia intrafamiliar, fue un intento de quitarle la vida solo porque pidió lo que le correspondía a su hijo. Es un acto de total ensañamiento”.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) confirmó que ya existe una orden de aprehensión contra José Luis G., quien se encuentra prófugo. La Policía activó un plan de búsqueda y se prevé difundir la fotografía del acusado para dar con su paradero.

El caso ha generado indignación social, pues evidencia cómo el pedido de asistencia familiar, un derecho básico de los niños, puede convertirse en motivo de violencia extrema contra las madres que se atreven a reclamarlo.

Desde la Fundación "Voces Libres" anunciaron que brindarán apoyo legal, social, psicológico y de seguridad a Nayely y su familia, al tiempo que exigieron una sanción ejemplar contra el agresor.

Mira la programación en Red Uno Play