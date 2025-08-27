TEMAS DE HOY:
Tentativa de Feminicidio Clodoaldo Figueroa Saume Robo de dinero

Festejos en Santa Cruz tras determinación de detención domiciliaria de Luis Fernando Camacho

Por ahora, el gobernador Camacho debe cumplir con trámites judiciales internos en el penal de Chonchocoro y se prevé que entre jueves y viernes pueda retornar a Santa Cruz.

Ligia Portillo

27/08/2025 9:44

Festejos en Santa Cruz tras la liberación de Luis Fernando Camacho. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Con banderas, cánticos, cohetes y un recorrido por la plaza 24 de Septiembre, activistas y ciudadanos celebraron la liberación del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien recibió el beneficio de la detención domiciliaria tras permanecer recluido en el penal de Chonchocoro.

“Felices, felices, no cabe en el corazón tanta felicidad de ver a nuestro gobernador libre, porque la libertad de un hombre injustamente procesado es la libertad de todo el pueblo cruceño y de todo el pueblo boliviano”, expresó una de las asistentes a la concentración que se convirtió en una verdadera fiesta cívica.

 

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, también se pronunció y destacó la resistencia de la región frente a la persecución política.

“Quisieron quitarnos la dignidad y humillarnos, pero somos un pueblo de fe, que no baja la cabeza. Hoy empieza a latir nuestro corazón porque nuestros líderes vuelven a sus tierras. Se huele a que van a cambiar las cosas en Bolivia”, manifestó.

Zambrana aseguró que la liberación de Camacho representa un punto de inflexión en la lucha política y sostuvo que los responsables de los abusos contra los cruceños deberán enfrentar procesos legales: “Los vamos a garantizar, pero también van a tener que pagar por todo lo que nos hicieron”.

Por ahora, el gobernador Camacho debe cumplir con trámites judiciales internos en el penal de Chonchocoro y se prevé que entre jueves y viernes pueda retornar a Santa Cruz para reencontrarse con su pueblo.

 

