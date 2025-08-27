Antídoto contra la picadura de la “araña de rincón” llegó 5 días después: Zoe, de 4 años, lucha por su vida

Cochabamba vive horas de angustia por el delicado estado de salud de la pequeña Zoe, de apenas 4 años, quien fue picada por una araña de rincón mientras se cepillaba los dientes en el patio de su casa, en la zona sur de La Maica. La menor permanece en terapia intensiva en el Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel y su familia pide ayuda económica para cubrir los gastos médicos.

El drama comenzó el martes por la noche. “Ella salió al patio a lavarse sus dientecitos, eran como las ocho de la noche, y de pronto gritó: ‘Me pica, me pica y me duele’. La llevamos al centro de salud, pero nos dijeron que era una picadura de abeja”, relató la tía de la niña. Al día siguiente su estado empeoró y recién en un hospital de tercer nivel confirmaron que se trataba de la mordedura de una loxosceles, conocida como araña de rincón.

El antídoto contra este veneno, sin embargo, llegó recién cinco días después. Bolivia no cuenta con este suero y fue necesario gestionarlo desde Brasil. “Hubo trabas burocráticas en el país vecino y lamentablemente eso demoró el arribo. El medicamento llegó este fin de semana y ya fue aplicado”, informó el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba.

La demora ha sido crítica. El cuadro de la niña se agravó y tuvo que ser intubada. “Está luchando por su vida. Somos de bajos recursos, no hay medicamentos en el hospital y nos piden que compremos todo. Dormimos día y noche aquí, necesitamos ayuda”, clama la familia, que habilitó el número 629-63998 para recibir colaboración.

¿Dónde habita la araña de rincón?

Especialistas del SEDES explicaron que esta especie suele encontrarse en rincones oscuros, polvorientos y poco ventilados de las viviendas. Se esconden en grietas de paredes, techos, detrás de cuadros, roperos o muebles que casi no se mueven. De ahí su nombre: “araña de rincón”.

Por eso, recomiendan fumigar periódicamente, mover y limpiar muebles, además de sacudir la ropa antes de usarla, especialmente si ha estado guardada.

Mientras tanto, la pequeña Zoe continúa en estado delicado. Los médicos esperan que su organismo responda al tratamiento y que pueda recuperarse completamente. La comunidad se ha unido en cadenas de oración y solidaridad, mientras la familia aguarda un milagro.

