Obras públicas paralizadas en Cochabamba: La falta de diésel frena asfaltados, bacheos y trabajos

La Alcaldía advierte que el 99% de la maquinaria está detenida y pide paciencia a la ciudadanía.
27/08/2025 10:07
Escuchar esta nota
La ciudad de Cochabamba enfrenta una crisis en el área de obras públicas debido a la escasez de combustible. Según informó el director de esta unidad, Ing. René Quiroga, los trabajos de asfaltado, mantenimiento vial, bacheos e incluso la atención en alumbrado público y semaforización están prácticamente paralizados.
“Llevamos más de una semana parados en un 99%. Solo atendemos emergencias con el poco combustible que nos queda. Es un gran perjuicio, no solo para la alcaldía, sino para la ciudadanía en general”, explicó Quiroga.
De acuerdo con los datos oficiales, el municipio debería recibir 36.000 litros semanales de diésel, pero en los últimos meses el cupo se redujo primero a 24.000 litros y, en varias semanas, directamente no llegó ni un solo litro. Esta situación se arrastra desde hace más de 90 días, afectando todos los programas de mantenimiento de la ciudad.
Actualmente, el personal de Obras Públicas trabaja de manera manual en algunas zonas, mientras la flota de maquinaria pesada permanece estacionada. “Normalmente, a las 6:00 de la mañana ya tenemos varias cuadrillas desplegadas en distintos puntos de la ciudad. Hoy, la mayor parte del equipo está parado en el campamento”, lamentó Quiroga.
La autoridad municipal pidió paciencia y comprensión a la población, remarcando que la escasez de combustible es un problema que escapa al control de la alcaldía.
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00