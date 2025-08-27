La vida de la pequeña Zoe, de apenas 4 años, pende de un hilo tras ser víctima de la picadura de la araña del rincón, uno de los venenos más peligrosos del país. Durante cinco días, la familia esperó con angustia la llegada del antídoto desde Brasil, ya que Bolivia no cuenta con este medicamento.

“Gracias a Dios, mi hija está estable, fuera de peligro y ya fue desentubada”, contó entre lágrimas su madre, Melanie Arnéz, quien recordó los momentos de desesperación. “No tenía esperanzas. Los doctores me preparaban para lo peor, pero gracias a ellos y al antídoto, mi hijita sigue luchando”.

El suceso ocurrió mientras Zoe se preparaba para cepillarse los dientes. Su madre relató cómo los síntomas iniciales fueron leves, pero rápidamente se agravaron: fiebre alta, vómitos con espuma y enrojecimiento de la piel. “Cuando la vi con los labios morados y sangre, supe que estaba en peligro”, aseguró Melanie.

La tía de Zoé, Wendy, detalló que el veneno afectó órganos vitales como el hígado y los riñones, pero gracias a la intervención médica y la llegada del antídoto, la pequeña ahora respira por sí sola y su recuperación es evidente.

A pesar del miedo y la incertidumbre, la familia destaca la fortaleza y alegría de Zoé, quien ama bailar, especialmente morenada, y sueña con seguir siendo una niña juguetona y feliz. “Siempre le ha gustado bailar y hacer TikTok, es un pan de Dios, querida por todos en la familia”, expresó Wendy.

Para apoyar a la familia en medio de los gastos médicos, se realizará una kermesse solidaria este domingo en la zona Tamborada B, en el local La Española de Cochabamba. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 62 96 39 98 o escanear el QR dispuesto para aportes.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la araña del rincón, también conocida como araña violín, habita tanto en zonas rurales como urbanas, prefiriendo rincones oscuros y polvorientos. La recomendación ante una mordedura es lavar la zona con agua y jabón, aplicar hielo y trasladar al afectado a un centro médico en menos de seis horas, intentando capturar el insecto para su identificación.

La historia de Zoé es un llamado a la prevención, la rapidez médica y la solidaridad. Hoy, su familia confía en que muy pronto volverá a bailar, jugar y cumplir todos sus sueños.

Mira la programación en Red Uno Play