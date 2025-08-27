¡Por hacer Pole dance! Turista podría ir a prisión por “falta de respeto” a bandera de Turquía (Video)

Un video de apenas 12 segundos ha encendido la indignación en Turquía y podría cambiar la vida de una joven turista extranjera. La joven decidió realizar una sesión de pole dance usando como tubo un asta bandera con la bandera turca, en un mirador del poblado de Uçhisar, en la provincia de Nevsehir.

El clip, difundido en sus redes sociales, generó un aluvión de críticas, especialmente por tratarse de un país mayoritariamente conservador. Aunque la identidad de la turista no ha sido revelada, su acción ha sido interpretada por sectores locales como un desprecio a los símbolos nacionales.

El gobierno de Nevsehir anunció que ya inició una investigación formal sobre el hecho, considerado un atentado contra los emblemas nacionales. “Se abrió un expediente y el fiscal público comenzó una investigación criminal. La oficina del gobernador monitorea de cerca este alarmante incidente, que vemos como una muestra de desprecio a los valores morales de nuestro país”, señaló un comunicado oficial.

La turista podría enfrentar hasta tres años de prisión, además de una multa considerable y, tras cumplir la sentencia, la expulsión del país. El caso ha generado un intenso debate en redes sociales, donde algunos defienden la libertad de expresión mientras que otros exigen respeto absoluto a los símbolos patrios.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play