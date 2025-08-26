Fabio Alexander Rangel, de 32 años, enfrentaba un cáncer terminal, pero antes de partir quiso cumplir su mayor sueño, casarse con Leidy Paola León, la mujer con la que compartió amor, vida y dos hijos. Su conmovedora boda se celebró en el piso 11 del Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta (Colombia), gracias a la solidaridad del personal médico que convirtió un pasillo hospitalario en un altar de esperanza.

Leidy, vestida de blanco, entró con paso firme hasta donde la esperaba Fabio, frágil pero emocionado, decidido a decir el “sí, acepto”. El capellán del hospital ofició la ceremonia religiosa, acompañada por familiares, amigos y médicos que durante días habían preparado cada detalle: flores, torta, decoración y hasta la ayuda para arreglar a la novia. “Fue un trabajo hecho con el corazón”, compartió el hospital en sus redes sociales.

“Un sí para la eternidad”: Fabio cumplió su último deseo y se casó con el amor de su vida (Video). Foto: RR.SS.

Las fotografías de ese día se hicieron virales en internet: se les ve sonriendo, tomados de la mano, desafiando con ternura al dolor y mostrando que el amor verdadero puede brillar incluso en los momentos más difíciles.

Cinco días después de la boda, Fabio falleció tras su dura batalla contra la enfermedad. Su partida dejó un profundo vacío en su esposa y en sus dos pequeños hijos, pero también una huella imborrable en quienes fueron testigos de su historia.

Su boda en el hospital no fue solo un gesto romántico, fue la prueba de que, aun cuando el tiempo es breve, el amor tiene la fuerza de eternizarse en la memoria y el corazón de quienes lo viven.

Mira el video:

