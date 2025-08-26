¡Terrible accidente! Niña terminó con un cuchillo de cocina clavado en la cabeza [Fotos]

En un estremecedor suceso ocurrido en China, una menor de tan solo tres años ingresó caminando por sus propios medios al Dongchuan People's Hospital, con un cuchillo de cocina de 15 centímetros clavado en la cabeza, justo por encima de su oreja derecha. La escena, captada por testigos y difundida rápidamente en redes sociales, dejó a todos consternados.

Según declaró la madre de la niña, identificada solo por su apellido Hu, el accidente ocurrió de manera “involuntaria” mientras cambiaba las sábanas. Sin embargo, medios locales revelaron que la mujer habría usado el cuchillo para asustar a su hija durante una rabieta, aunque sin intención de causarle daño.

Antes de llegar al hospital, la madre intentó retirar el cuchillo por sí misma, logrando solo remover parcialmente el mango, mientras la hoja permanecía peligrosamente incrustada en el cráneo de la pequeña. El personal médico destacó que cualquier intento de extracción no profesional habría puesto a la niña en grave riesgo.

¡Terrible accidente! Niña terminó con un cuchillo de cocina clavado en la cabeza. Foto: RR.SS.

Los cirujanos del Dongchuan People's Hospital intervinieron exitosamente. De acuerdo con el medio Chinese Business View, la supervivencia de la menor se atribuyó en parte a la flexibilidad de su cráneo a esta edad, lo que evitó daños mayores. “Si la madre hubiera sacado el cuchillo por su cuenta, el riesgo habría sido enorme. Lo correcto fue acudir de inmediato a profesionales”, señalaron los médicos.

La menor permanece bajo observación para descartar complicaciones neurológicas a largo plazo, mientras que la policía confirmó que los hechos fueron un accidente sin intención criminal. En redes sociales, el caso ha generado indignación por el peligro al que estuvo expuesta la niña.

