¿La protegió? Madre muere atropellada en Blanco Galindo y su hija de 3 años sale ilesa de debajo del auto

Una escena de dolor y conmoción se vivió la mañana de este martes en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 10, donde una madre de 32 años perdió la vida tras ser atropellada por una vagoneta conducida por un efectivo policial. La mujer iba acompañada de su pequeña hija de 3 años, quien, de manera milagrosa, salió ilesa pese a quedar atrapada debajo del vehículo.

Según el reporte policial, la víctima, identificada como Paola Arias Flores, se trasladaba en bicicleta junto a su hija rumbo a su trabajo. El impacto fue tan fuerte que un poste metálico resultó dañado y la mujer quedó gravemente herida. Fue auxiliada por transeúntes y efectivos del retén policial cercano, pero llegó sin vida al centro médico.

Lo que más estremece de la tragedia es el relato de los testigos y familiares, la niña de 3 años fue encontrada debajo de la vagoneta, en medio de fierros y escombros, sin una sola lesión visible. “La sacaron de ahí, estaba completamente en shock, sin voz ni llanto, pero milagrosamente sana”, contaron entre lágrimas sus familiares.

El conductor del vehículo, un policía, fue aprehendido de inmediato. La prueba de alcoholemia en campo dio negativo, aunque aún se esperan los resultados de laboratorio de la muestra de sangre para confirmar si había ingerido alcohol. “El conductor se encuentra en calidad de aprehendido y será puesto ante un juez cautelar”, señaló el director de Tránsito de Quillacollo, coronel Ángel Moya.

Mientras tanto, la familia de Paola exige justicia y asegura que el vehículo circulaba a gran velocidad e incluso se subió a la acera. “Mi hermana estaba yendo a su trabajo con su hijita, y este policía, a gran velocidad, las atropelló. Ahora ella está muerta y la niña quedó debajo del auto. Queremos justicia”, declaró entre sollozos el hermano de la víctima.

La tragedia ha generado profunda indignación. Por un lado, una familia llora la pérdida irreparable de una joven madre; por otro, queda el impacto de un hecho casi inexplicable: la pequeña de tres años sobrevivió intacta, pese a haber quedado atrapada bajo las llantas del vehículo que segó la vida de su madre.

Los familiares exigen una investigación seria y castigo ejemplar. La niña, está ahora en brazos de sus seres queridos.

