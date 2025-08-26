La noche del lunes, en la comunidad San Miguel de los Unos, zona Plan 3000 de Santa Cruz, un vecino denunció un presunto caso de zoofilia que conmocionó a la población. El hombre relató que sorprendió a un individuo abusando sexualmente de una oveja, pero lo más alarmante, asegura, fue la falta de respuesta de la Policía pese a sus reiterados pedidos de auxilio.

“Escuché los gritos de un animalito, estaba levantando un muro y dejé mi herramienta, fui corriendo. Ahí me topo con la sorpresa: ese señor estaba con una ovejita. Lo saqué a patadas hasta la calle. Pero en lugar de apoyarme, salieron sus familiares a defenderlo, me arañaron, me apedrearon”, denunció el afectado, quien teme por la seguridad de sus hijos pequeños.

El testigo asegura que llamó de inmediato a la Policía, pero no recibió ayuda. “Pagué 60 bolivianos para ir hasta la EPI, pedí una patrulla y nunca llegó. Recién como a las siete de la noche apareció un vehículo policial, horas después del hecho”, lamentó.

El vecino mostró rastros de la agresión sufrida por parte de allegados del acusado y señaló la preocupación que le genera la presencia de personas con esas conductas a tan solo unos metros de su casa. “Tengo un niño de un año y otro de seis, y me da miedo dejarlos solos. ¿Qué podemos esperar, si la misma Policía no hace caso?”, expresó.

La denuncia ha generado indignación en la zona, no solo por el acto aberrante contra el animal, sino también por la supuesta indiferencia policial frente a un hecho de tal gravedad.

