Conductor del accidente en Totora lucha por recuperarse en el Hospital Viedma

La tragedia que enlutó al municipio de Totora en Cochabamba y que cobró la vida del alcalde Jhony Cuchallo, el presidente del Concejo Municipal Gabriel Prado y otras dos personas, también dejó a un sobreviviente, el conductor de la vagoneta, identificado como Eliseo Antezana, de 25 años, quien permanece internado en el Hospital Viedma.

De acuerdo con el informe médico, Antezana ingresó consciente y orientado, aunque con una herida abierta en la cabeza producto del fuerte impacto. “El paciente llegó efectivamente al servicio de emergencias, se le practicó una tomografía de cráneo y no se evidenció la presencia de hematomas internos. Sin embargo, presenta una fractura en el hueso frontal”, explicó el médico de emergencias, Juan Carlos Gutiérrez.

El galeno añadió que el estado del conductor es estable, no requiere oxígeno de alto flujo y se encuentra bajo observación del área de neurocirugía. “Su evolución es favorable, está siendo monitorizado y en las próximas horas podría ser trasladado a una sala común para continuar con la vigilancia médica”, señaló.

Mientras en Totora se llora la irreparable pérdida de sus principales autoridades y de dos ciudadanos más, en el Hospital Viedma se libra otra batalla: la recuperación del joven conductor, único sobreviviente de la fatídica jornada.

