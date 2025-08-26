Tragedia en Totora: “Duele la muerte de mi hermano, Gabriel Prado”

Totora está de luto. Tras el fatal embarrancamiento en la zona de Machu Yungas, donde murieron el alcalde Jhonny Cuchallo, su esposa, el presidente del Concejo Municipal de Totora, Gabriel Prado, y un dirigente sindical, la población vive horas de dolor y conmoción. Las autoridades municipales declararon tres días de duelo.

La familia de Gabriel Prado, profundamente afectada, lamentó la partida de la autoridad, recordándolo como un hombre honesto y responsable, cuya ausencia golpea con mayor fuerza a sus tres hijos, todos menores de edad.

“Nosotros casi en horas de la mañana nos hemos informado del terrible hecho del fallecimiento de nuestro hermano. Nos hemos apersonado cerca de las seis de la mañana, sin saber aún qué había pasado. Como familiares estamos muy dolidos por su partida, más aún porque ha dejado a tres hijos en orfandad: uno de 15 años, otro de 12 y el menor de apenas 6 o 7 años”, expresó entre lágrimas uno de los hermanos.

Con la voz quebrada, Vicente Prado recordó a Gabriel como un hombre íntegro: “En vida siempre ha sido una persona honesta, trabajadora, siempre luchaba por sacar adelante tanto a su familia como en sus funciones. Era muy responsable y se caracterizaba por su honestidad. Nos duele mucho su partida, especialmente por sus tres hijos pequeños que ahora quedan sin su padre”.

Otro de los hermanos, Teodoro Prado, pidió que el caso sea investigado para esclarecer las verdaderas causas del accidente. “Solo Dios sabe lo que pasó. En su debido tiempo se sabrá qué ocurrió. El camino es muy feo, con lluvias y neblina, algo ha tenido que suceder. Queremos que se investigue”.

Además de las cuatro víctimas fatales, tres personas resultaron heridas. Según el informe médico, dos de ellos fueron trasladados hasta el hospital Viedma, donde se encuentran clínicamente estables. “Uno fue diagnosticado con fractura lineal y el otro con politraumatismos”, informaron los galenos.

El tercer herido no llegó hasta el hospital Aurelio Meleán en Totora y fue remitido a un centro de salud privado. “No tengo mayor información de ese paciente”, señalaron las autoridades médicas.

Los cuerpos de las cuatro víctimas fueron llevados a la morgue, donde se les practicó la autopsia de ley con la valoración del IDIF y la fiscalía. Entre sollozos y velas encendidas, familiares, amigos y vecinos acompañan el velorio de las autoridades fallecidas, despidiendo con profundo dolor a quienes en vida dedicaron sus esfuerzos a servir al pueblo de Totora.

