¡Hay barro! Intensas lluvias en Llavini sobre la ruta al occidente causan alarma en Cochabamba

En el tramo del sector de Llavini reportan barro acumulado en la plataforma vial.

Ligia Portillo

26/08/2025 7:50

¡Hay barro! Intensas lluvias en Llavini en la ruta al occidente causan alarma en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Las lluvias no dan tregua en el sector de Llavini en Cochabamba, carretera al occidente, y las condiciones de transitabilidad se han vuelto cada vez más peligrosas. Imágenes enviadas hasta nuestro medio muestran cómo los vehículos deben avanzar con extrema precaución debido al barro acumulado en la plataforma vial, que convierte el trayecto en un verdadero desafío.

Lo más preocupante es que, según denuncias de los propios viajeros, algunos conductores de transporte interdepartamental estarían rebasando en curvas estrechas a vehículos de alto tonelaje, incrementando el riesgo de un accidente en esta zona crítica.

El ciudadano que compartió el material gráfico expresó su indignación y pidió a la Policía Caminera desplegar controles inmediatos en el lugar, ya que el peligro de colisiones o vuelcos es inminente.

La población espera que las autoridades actúen con rapidez para garantizar la seguridad de los pasajeros y transportistas, especialmente en un tramo carretero que suele registrar un flujo intenso de motorizados.

 

