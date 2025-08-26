La noche de este lunes, la Estación Policial Integral (EPI-3) de la zona Plan 3000 en Santa Cruz quedó completamente sin energía eléctrica, dejando a los efectivos en penumbras y sin posibilidad de utilizar su sistema informático. La situación impidió que se recepcionaran denuncias ciudadanas, generando molestia e impotencia entre los vecinos.

La falta de luz en una institución que debería estar operativa las 24 horas del día, encendió la indignación en la población, que cuestiona cómo un centro policial puede quedar paralizado en plena emergencia. “Uno viene a denunciar y no le pueden atender porque no tienen ni sistema, todo está a oscuras. ¿Cómo es posible?”, reclamó un ciudadano que llegó hasta la EPI-3 en busca de ayuda.

El hecho ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de una de las estaciones policiales más concurridas de la ciudad, donde la falta de energía no solo limita el trabajo de los uniformados, sino que expone a la población a quedar desprotegida en un sector de alta conflictividad.

Hasta el momento no hubo un pronunciamiento oficial sobre las causas del corte de luz ni sobre las medidas para garantizar el servicio continuo de la institución policial.

Mira la programación en Red Uno Play