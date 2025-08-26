Totora de luto: Así son veladas las cuatro víctimas de la tragedia vial

El municipio de Totora vive horas de profundo dolor. Tras el fatal accidente de tránsito que anoche cobró la vida del alcalde Jhonny Cuchallo; su esposa, Kelly Guzmán; el presidente del Concejo Municipal, Gabriel Prado; y el dirigente sindical Walter Rojas, esta mañana los cuatro cuerpos son velados en medio de escenas de desconsuelo.

La tragedia ocurrió cuando la movilidad en la que retornaban desde Machu Yungas se embarrancó, dando varias vueltas y quedando completamente destrozada. El vehículo, según la Policía, no tenía placas. En el hecho también resultaron heridos de gravedad el conductor y otras dos personas.

Velorio marcado por el llanto

Desde primeras horas, familiares, amigos y pobladores de Totora se congregaron en el salón comunal del barrio para rendir homenaje póstumo a las autoridades y a la esposa del alcalde. El ambiente está cubierto de flores blancas y crespones negros, mientras el llanto inconsolable de los seres queridos acompaña el velorio.

“Es una triste noticia en unas horas más llevaremos a mi hermano y a mi cuñada a Coluyo Grande, al lugar donde nacieron, para enterrarlos juntos, los llevaremos a casa”, expresó entre lágrimas un familiar de la pareja.

El dolor se multiplica al recordar que el alcalde y su esposa se habían casado hace poco tiempo y no dejaron descendencia. Mientras tanto, el presidente del Concejo deja a tres hijos en la orfandad.

Tres días de duelo en Totora

El Concejo Municipal decretó tres días de duelo sin suspensión de actividades, en memoria de las cuatro víctimas. Vecinos y dirigentes comunales han acompañado los cortejos, manifestando su pesar y resaltando el vacío que deja esta tragedia en la vida política y social de Totora.

Los cuerpos serán trasladados en las próximas horas hasta Coluyo Grande, donde descansarán finalmente juntos Jhonny Cuchallo y su esposa, como lo confirmó la familia.

Totora llora a sus autoridades. El velorio se ha convertido en un símbolo del dolor colectivo de un municipio golpeado por la tragedia.

