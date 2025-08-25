Totora de luto: Así llegaron los restos del alcalde, su esposa y el presidente del Concejo (Video)

Con profunda conmoción y tristeza, el municipio de Totora recibió los restos del alcalde Jhony Cuchallo Orellana, su esposa Kelly Guzmán y del presidente del Concejo Municipal, Gabriel Prado Ricaldez, quienes fallecieron en un trágico accidente de tránsito en la ruta Yungas de Vandiola.

Testigos del hecho relataron la magnitud de la tragedia: “Mira cómo quedó destrozado el auto, completamente destrozado, cuatro personas fallecieron, el alcalde murió con su esposa. Ya se lo llevaron, qué pena. Mira, la máscara del auto quedó por allá, no puedo creer. Cómo se ha embarrancado, es profundo lo que se ha entrado y justo este lugar es como un cañadón”, indicó una persona que presenció el estado del vehículo.

Los cuerpos fueron trasladados hasta Totora acompañados por el sonido de una trompeta fúnebre, mientras pobladores y autoridades locales esperaban para rendir homenaje a las víctimas. En el municipio, los restos son velados por familiares, vecinos y dirigentes, quienes expresan su dolor por la pérdida de estas importantes autoridades.

La tragedia ha dejado un profundo vacío en la comunidad, y la ciudad se encuentra de luto mientras se realizan los preparativos para los honores fúnebres y se acompaña a las familias en su dolor.

