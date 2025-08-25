VIDEO: ¡Impactante! Así quedó el vehículo del alcalde de Totora tras embarrancarse

Una noche de luto golpeó al municipio de Totora tras un fatal accidente de tránsito que cobró la vida del alcalde Jhony Cuchallo, su esposa Kelly Guzmán, el presidente del Concejo Municipal, Gabriel Prado Ricalde, y un dirigente sindical.

El trágico hecho ocurrió cuando el vehículo en el que se trasladaban retornaba de la zona de Machu Yungas de Vandiola y cayó a una quebrada, provocando la muerte instantánea de sus ocupantes.

Impactantes imágenes captadas en el lugar muestran el vehículo destrozado en la quebrada, la magnitud del desprendimiento y la labor desesperada de los equipos de rescate para recuperar los cuerpos. Estas fotografías, difundidas en las últimas horas, han conmocionado a la población, evidenciando la fuerza del impacto y la gravedad de la tragedia.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados recién en la madrugada hacia Totora, donde se ultiman los preparativos para sus velatorios. La comunidad, aún en shock, llora la pérdida de sus autoridades y líderes locales, cuya partida deja un vacío profundo en la administración y vida social del municipio.

El luto se extiende por Totora, mientras las imágenes del accidente circulan, recordando la fragilidad de la vida y la magnitud de este irreversible suceso.

Imágenes sensibles:

