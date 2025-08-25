Tragedia en Cochabamba: Muere el alcalde de Totora en un accidente en Yungas de Vandiola

Información de último momento conmociona a la población de Cochabamba, el alcalde del municipio de Totora perdió la vida la madrugada de este domingo tras un trágico accidente de tránsito en los Yungas de Vandiola.

De acuerdo con los primeros reportes, la autoridad municipal viajaba junto a su esposa y un concejal cuando el vehículo en el que se trasladaban se embarrancó en la peligrosa carretera de la zona. Tanto el alcalde como sus acompañantes fallecieron de manera instantánea.

Equipos de rescate y la Policía se dirigen al lugar del siniestro para realizar las labores de recuperación de los cuerpos y levantar información oficial sobre las circunstancias del hecho.

La noticia ha generado profundo pesar entre los habitantes de Totora y autoridades locales, quienes lamentan la repentina partida de la autoridad edil. Se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles sobre el accidente y los actos de despedida póstuma.

