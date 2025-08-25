“¡Mi hermano no tuvo oportunidad!”: Franklin Soliz fue atropellado por un micro en el cuarto anillo

La mañana de este domingo un trágico accidente de tránsito en la zona del cuarto anillo, avenida San Aurelio de Santa Cruz, cobró la vida de Franklin Soliz, de 41 años, quien se desplazaba en motocicleta junto a su pareja rumbo a su domicilio tras salir de su jornada laboral.

Según relataron los testigos, el motociclista fue arrollado por un micro que intentó adelantarse en el cambio de semáforo, impactando de lleno contra la motocicleta. Franklin cayó al suelo y, de manera instantánea, perdió la vida al ser pasado por las ruedas del vehículo pesado. Su acompañante sobrevivió con lesiones menores.

El dolor se trasladó hasta el velorio, donde sus familiares lo despiden en medio de la consternación. Su hermana, con voz entrecortada, relató los últimos minutos de su vida y pidió justicia: “El micro venía apurado. Estaban esperando que cambie el semáforo y en ese instante se adelantó, chocó a la moto y lo arrolló. Fue instantáneo, no tuvo oportunidad. El chofer se dio a la fuga, pero luego lo atraparon. Lo peor es que hay comentarios malintencionados, pero no es verdad. Mi hermano iba con su pareja, ella manejaba bien, estaba en su carril. Él no estaba en estado de ebriedad como dicen”, manifestó.

La hermana recordó también el lado más humano de Franklin: “Él era un buen padre. Todos los días cuidaba a su hijita de 14 años que ahora también está con la pierna enyesada y necesita tratamiento. Mi hermano la llevaba a sus curaciones. Ahora ella se queda sin él, es muy duro. Pedimos justicia porque no puede ser que tantos casos queden impunes y que un chofer se dé a la fuga como si nada, sin remordimiento alguno”.

El cuerpo de Franklin fue trasladado hasta la morgue judicial para la autopsia médico-legal, mientras que el conductor del micro se encuentra arrestado en dependencias de Tránsito, en espera de la investigación oficial.

