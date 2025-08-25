La boda de Juliana Barrientos: belleza, emoción y un ‘sí’ inolvidable (Video)

La reina de belleza cochabambina Juliana Barrientos, Miss Bolivia Universo 2024, selló este domingo su historia de amor al contraer matrimonio civil con su novio, el empresario Octavio García. La ceremonia íntima, rodeada de familiares y amigos, se convirtió en tendencia en redes sociales gracias a las imágenes que capturaron la emoción del momento.

Fotografías y videos difundidos en páginas de farándula y espectáculos muestran a la pareja radiante, rodeada de sonrisas y complicidad. Juliana, con un vestido elegante que realzó su figura, lució como en un cuento de hadas, mientras Octavio no ocultó la felicidad en su mirada.

La boda se suma a una historia de amor que ya había conquistado corazones. Semanas atrás, la pedida de mano de Octavio se volvió viral cuando, entre la seguridad del certamen Miss Universo 2024, se arrodilló frente a la representante boliviana y le entregó el anillo de compromiso. Aquel gesto romántico, registrado en video y compartido millones de veces, fue la antesala del “sí, acepto”.

Previo a la boda, otro clip difundido en redes sociales mostró a la pareja en un momento íntimo y lleno de simbolismo en el Salar de Uyuni, escenario que reforzó la conexión de Juliana con Bolivia y el mundo.

Más allá del brillo de la corona, Juliana Barrientos sigue conquistando con su sencillez y talento. A sus 27 años, además de ser una de las 12 mujeres más bellas del planeta y ganadora del Mejor Proyecto Social en Miss Universo, la bioquímica especializada en biología molecular, políglota y pianista, demuestra que la belleza se complementa con inteligencia y compromiso.

Hoy, las imágenes de su boda no solo confirman el inicio de una nueva etapa en su vida, sino también la fuerza de una historia que mezcla amor, éxito y orgullo boliviano.

