Policial

Informe de la tragedia en Totora: muere el alcalde y tres personas en fatal accidente

El director de la Unidad de Tránsito, informó que se trata de un informe preliminar.

Ligia Portillo

25/08/2025 13:08

Informe de la tragedia en Totora: muere el alcalde y tres personas en fatal accidente. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Una jornada de luto envuelve al municipio de Totora, en Cochabamba, tras el trágico accidente de tránsito que se cobró la vida del alcalde Jhonny Cuchallo Orellana, su esposa Kelly Guzmán Ugarte, el concejal Gabriel Prado Ricaldes y Walter Rojas, quienes fallecieron luego de que la vagoneta en la que viajaban se precipitara por un barranco de aproximadamente 400 metros.

El hecho ocurrió en una zona de curvas peligrosas, lo que habría contribuido a la magnitud del siniestro. El vehículo, una vagoneta Toyota blanca conducida por Eliseo Antezana Fernández, se desvió de la vía y cayó al vacío, dejando además a tres personas heridas que fueron trasladadas de urgencia a centros médicos cercanos.

El director de la Unidad de Tránsito, Cnl. Fernando Aragón, informó que se trata de un informe preliminar y que aún se investigan las causas exactas del accidente.

Este hecho se produjo en un sector distante de un centro poblado, próximo a una curva con contracurvas, lo cual será considerado en la investigación. Lamentablemente tenemos que confirmar la muerte del señor alcalde de Totora, su esposa, un concejal y otro ciudadano más. Son cuatro fallecidos y tres heridos”, señaló.

La magnitud de la tragedia ha conmocionado a la población totoreña, que hoy despide a sus autoridades en medio de profundo dolor y consternación.

 

