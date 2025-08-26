Chofer del accidente en Totora dio negativo a la prueba de alcoholemia

El conductor del vehículo en el que perdió la vida el alcalde de Totora, Jhony Cuchallo, junto a otras autoridades y dirigentes, no se encontraba bajo efectos del alcohol al momento del siniestro. Así lo confirmó la Unidad Operativa de Tránsito, tras conocerse el resultado del examen de sangre practicado al chofer, que dio negativo en alcoholemia.

“El resultado del informe de alcoholemia del conductor ha salido 00, es decir, que no se encontraba bajo influencia de bebidas alcohólicas. Los informes técnicos van a demorar porque la distancia es considerable y el acceso al lugar también es complicado”, informó el subdirector de Tránsito, coronel Fernando Aragón.

El chofer, de 25 años, permanece internado en el hospital Viedma de Cochabamba, donde recibe atención médica por las heridas sufridas en el embarrancamiento ocurrido en la zona de Macho Yungas. Su declaración será tomada cuando su estado de salud lo permita.

Mientras tanto, el vehículo siniestrado continúa a unos 400 metros debajo de la carretera, lo que complica las labores de rescate y peritaje.

“El vehículo aún no ha sido recuperado. Pedimos paciencia, las investigaciones están en curso y la Policía está extremando esfuerzos. Estamos esperando también la declaración del conductor cuando pueda cumplir con esta obligación”, remarcó Aragón.

El caso ha generado gran conmoción en el municipio de Totora, donde se decretaron tres días de duelo tras la tragedia que cobró la vida del alcalde, su esposa, el presidente del Concejo Municipal y un dirigente local.

