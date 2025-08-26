Niña de 4 años lucha por su vida tras ser picada por una araña del rincón en Cochabamba

Una niña de tan solo 4 años permanece en terapia intensiva en el Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel, luego de ser picada por una araña del rincón en la zona de La Maica, Cochabamba. La familia, de escasos recursos, pide ayuda económica para cubrir los gastos médicos que no son provistos por el hospital.

El hecho ocurrió la semana pasada, cuando la pequeña salió a asearse en el patio de su casa, alrededor de las 20:00. Minutos después, comenzó a quejarse de un fuerte dolor. Su familia la llevó de inmediato a un centro de salud, pero allí confundieron la picadura con la de una abeja y le dieron un tratamiento básico.

Al día siguiente, los malestares empeoraron: hinchazón, fiebre alta y complicaciones respiratorias. Recién entonces se confirmó que había sido atacada por una araña del rincón (Loxosceles laeta), un arácnido común en los hogares bolivianos, cuyo veneno puede ser mortal si no se trata a tiempo.

“Le picó la araña del rincón cuando salió a lavarse sus dientecitos. Solo dijo: me duele, me duele. Al inicio en el centro de salud no nos hicieron caso, dijeron que era abeja. Ahora está entubada en terapia intensiva, luchando por su vida. Pedimos de todo corazón que nos ayuden, porque no hay medicamentos en el hospital y tenemos que comprar todo”, relató Wendy Arnez, tía de la menor.

Estado de salud crítico

La niña recibió el antídoto contra la picadura, pero el tratamiento llegó tarde. El veneno ya había empezado a afectar órganos vitales como hígado, riñones y pulmones, por lo que requiere diálisis, medicamentos de alto costo y monitoreo constante.

La familia permanece día y noche en el hospital, sin recursos suficientes para costear las medicinas. “Nosotros dormimos aquí mismo, porque no podemos dejarla sola. Cada día piden nuevos medicamentos que el hospital no tiene. Rogamos que alguien nos pueda tender una mano para que Zoe siga luchando”, agregó su tía.

La araña del rincón: un peligro silencioso en los hogares

La Loxosceles laeta, conocida como araña del rincón o violinista, mide entre 1 y 4 centímetros. Suele esconderse en rincones oscuros, detrás de muebles, entre la ropa guardada o debajo de objetos en desuso. Su mordedura libera un veneno altamente tóxico que destruye tejidos y afecta órganos internos.

Niña de 4 años lucha por su vida tras ser picada por una araña del rincón en Cochabamba. Foto: Red Uno

Especialistas recomiendan revisar y sacudir la ropa antes de usarla, limpiar rincones con frecuencia y evitar acumular objetos en desuso dentro del hogar.

La familia solicita apoyo solidario para cubrir los gastos médicos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 629-63998.

“Ella es una niña fuerte y queremos que vuelva a sonreír. Cualquier granito de arena será bien recibido. Les pedimos de corazón que nos ayuden”, concluyó la tía de la menor.

