Totora elegirá este miércoles a su nueva autoridad tras la trágica muerte del alcalde Jhony Cuchallo

El municipio de Totora atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente. Tras el accidente que segó la vida del alcalde Jhony Cuchallo; su esposa, Kelly Guzmán; el presidente del Concejo Municipal, Gabriel Prado; y el dirigente Walter Rojas, el Concejo Municipal anunció que este miércoles 27 de agosto se llevará a cabo una sesión extraordinaria para elegir a la nueva autoridad edil.

La tragedia ha dejado un profundo vacío. Cuchallo y Guzmán, recientemente casados y sin hijos, habían comenzado juntos un nuevo capítulo en sus vidas. Por su parte, el presidente del Concejo, Gabriel Prado, dejó en la orfandad a tres hijos, aumentando la conmoción y el dolor en la población.

En Totora se declararon tres días de duelo municipal, tiempo en el que las banderas ondean a media asta y las instituciones suspendieron actividades protocolares en señal de respeto a las víctimas.

Durante una sesión reciente, los concejales —visiblemente afectados— manifestaron que aún se sienten golpeados por la tragedia. “Hoy nos encontramos de luto porque ha fallecido nuestro alcalde y también nuestro presidente del Concejo. Somos cuatro concejales en este momento, falta uno, porque él era precisamente quien partió en este accidente”, expresó uno de los miembros del ente deliberante.

La ausencia del presidente del Concejo, cuya silla quedó simbólicamente vacía durante la reunión, retrató la magnitud de la pérdida. Sin embargo, los concejales aseguraron que el municipio no puede detenerse. Por ello, resolvieron convocar a una sesión extraordinaria este miércoles, en la que designarán a un alcalde interino que asuma de inmediato la gestión municipal.

“El día de mañana ya vamos a tener después de mediodía un alcalde interino de nuestro municipio de Totora”, confirmó uno de los concejales, destacando que la autoridad entrante será posesionada y comenzará a ejercer sus funciones de forma inmediata.

