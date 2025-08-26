VIDEO: Niña fue rechazada por 20 familias, pero llegó el “sí” que cambió la vida de Alba

La habían rechazado veinte veces antes de sentir, por primera vez, lo que era pertenecer a un hogar. Rechazada por su mamá biológica, abandonada por su papá y rechazada luego por veinte familias que no quisieron adoptarla. Esa fue la dura bienvenida que el mundo le dio a Alba, una bebé que nació con síndrome de Down en Italia.

Cada entrevista, cada encuentro terminaba en lo mismo: un "no". Las familias decían que era muy difícil, que no podían, que necesitaban ser más fuertes. Y una tras otra, veinte veces, las puertas se cerraron.

Pero el destino ya tenía preparado un “sí”. Ese sí vino de Luca, un hombre soltero de Nápoles que, al cargarla por primera vez en sus brazos, supo que no volvería a soltarla. “Desde los 14 años he trabajado con personas con discapacidad”, contó. “Sabía que podía hacerlo y lo hice”.

Lo que para muchos parecía un desafío imposible, para él era un acto natural de amor. Y ese amor cambió dos vidas, la de Alba, que hoy es una niña feliz, cuidada y protegida, y la de Luca, que encontró en ella a su verdadera familia.

Porque la familia no siempre se hace con sangre, sino con valentía, con ternura y con alguien que te mire y diga: “Tú eres mía, y yo soy tuyo”.

La historia de Luca y Alba, difundida por medios internacionales como CNN y BBC, recuerda que cuando el mundo insiste en decir “no”, siempre habrá alguien dispuesto a decir un “sí” capaz de transformar destinos.

