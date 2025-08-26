¡Llegó 15 minutos tarde! Envió un mensaje a su jefe y desató una discusión por WhatsApp

Un simple aviso de retraso por el paro de subtes se convirtió en un enfrentamiento sin retorno entre un empleado y su jefe, Marcelo, que podría terminar en tribunales.

Todo comenzó con un mensaje cotidiano: —“Buen día, estoy un poco demorado por el paro de subtes. Estaré llegando 15 o 20 minutos tarde” —escribió el empleado, adjuntando fotos del caos en el transporte. Pero Marcelo no tuvo piedad: —“¿Otra vez?” —respondió, dejando entrever su paciencia agotada.

El intercambio, que parecía una conversación rutinaria, escaló rápidamente. El empleado se defendió: —“¿Qué culpa tengo yo que haya paro de subtes?”. Marcelo replicó sin suavidad: —“Deberías haberlo previsto”.

A medida que los minutos pasaban, los reproches se multiplicaban. Carteles intimidantes aparecieron en la oficina: uno de ellos decía: "Revisá tu reloj, son más de las 9:20, no entres. Evitame la vergüenza de mandarte de vuelta a tu casa. Tu horario de ingreso es 10 minutos antes de las 9 am".

El empleado, indignado, respondió: —“Llegué antes de las 9:20, pero nadie me abrió. Esto es una locura”. Marcelo, implacable, cerró la discusión con un ultimátum: —“Andate a tu casa y pensá qué querés para tu vida. Hoy te descuento el día, pero si mañana llegás a dar consejos, actualizá tu currículum”.

Al día siguiente, el conflicto se repitió, ahora a la salida de la oficina. Marcelo acusó al empleado de haberse ido antes de hora y el empleado le envió otro cartel: "Revisá tu reloj, ¿son más de las 18 horas? ¿Cobrás extras?". “Si querés que me quede después de hora, vas a tener que pagarme. De ahora en adelante, la carga de Siome a mí no me la ven más”.

El jefe, finalmente, sentenció: —“Ok, mañana ni te gastes en venir”.

El trabajador, cansado, respondió con firmeza: —“Si no me dejas trabajar y me ponés otro cartelito, lo tomaré como hostigamiento. Nos vemos en los tribunales”.

Lo que comenzó como un mensaje de retraso se transformó en un conflicto que mezcla humor, tensión y amenazas legales, ¿Tú que opinas?

