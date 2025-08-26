Tragedia en Totora: Uno de los heridos pidió su alta médica; el conductor sigue internado

Dos de los heridos en el trágico embarrancamiento ocurrido en el municipio de Totora fueron trasladados hasta el Hospital Viedma de Cochabamba. Uno de ellos, de 21 años, decidió pedir su alta médica voluntaria y prevé retornar al mediodía a su municipio, mientras que el conductor del vehículo, de 25 años, continúa internado bajo observación.

“Llegaron el día de ayer en la mañana. Uno de los pacientes, de 25 años, presentaba una herida bastante grande en el cuero cabelludo, un scalp. Fue valorado por neurocirugía y cirujanos; afortunadamente no tiene complicaciones dentro de la cabeza y no requiere tratamiento neuroquirúrgico”, informó la directora del Hospital Viedma, Adela Amaya.

Horas más tarde, ingresó un segundo paciente de 21 años, quien pese a haber sufrido politraumatismos, no presentaba fracturas ni riesgos mayores para su vida. “Neurológicamente está estable. Él solicitó su alta voluntaria”, precisó Amaya.

Entretanto, un tercer herido del accidente permanece internado en una clínica privada, donde recibe atención médica especializada.

El retorno del joven que pidió el alta está previsto para este mediodía en Totora, donde familiares y vecinos lo esperan.

